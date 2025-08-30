Exigen productores mayor presupuesto

Productores agrícolas y ganaderos de Tamaulipas demandaron a los diputados federales que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se garantice un incremento de recursos para el campo, al advertir que la situación actual de los precios, los costos de insumos y las restricciones comerciales con Estados Unidos han puesto en jaque la competitividad del sector.

El secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas, Raúl García Vallejo, subrayó que la petición no es exclusiva de la entidad, sino de todo el país, aunque resaltó la importancia de voltear a ver a Tamaulipas como primer productor nacional de sorgo.

La inquietud es de todos los productores del campo a nivel nacional y en este caso en especial de Tamaulipas. Los acuerdos que se llevaron a cabo fue donde en este nuevo presupuesto exigirle a los diputados federales que volteen a ver al campo tamaulipeco, donde somos el primer productor nacional de sorgo, donde ahorita desgraciadamente está el sorgo muy abajo y los insumos siguen subiendo. Entonces es algo que no coincide con la producción y con los gastos”. Raúl García Vallejo Confederación Nacional Campesina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará el próximo ocho de septiembre el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026 para su análisis, discusión y aprobación.

Tamaulipas cuenta con 12 diputados federales, a quienes les exigieron defender el campo tamaulipeco, de los cuales cuatro son del Partido Verde, cuatro del PAN, tres de Morena y uno del PT.

El dirigente campesino denunció la especulación de los compradores de granos, que aprovechan el inicio de las cosechas para manipular el mercado en perjuicio de los productores.

“No es posible también que a unos días de que empiecen siempre las cosechas, o en esos ratos tienen buen precio, y a los 15 días cuando está lo fuerte de la cosecha empiezan a bajar los consumidores los precios”, expuso.

Recordó que este año no se alcanzó la meta esperada de un millón y medio de toneladas de sorgo, lo que se traduce en una caída importante en la proyección de ingresos para este ciclo.

“Primero nunca se llegó a la meta que se esperaba del millón y medio de toneladas, se empezó a comprar a cuatro mil cuatrocientos, y a los 15 días lo están pagando a cuatro mil o tres mil 800. No es posible que en 15 días bajen tan fuerte los precios. Lo que pasa es que los consumidores saben que hay bastante producción y son los que compran, son los que ponen el precio”, lamentó.

vGarcía Vallejo advirtió que las trabas en las exportaciones de ganado y hortalizas con Estados Unidos también están pegando al sector.

“Definitivamente el campo está atrasando tanto los productores agrícolas como los ganaderos ahorita con el cierre de las fronteras del gusano barrenador y porque de repente nomás Estados Unidos dice: hoy no quiero amanecer con ganas de no comprarle a México, y desgraciadamente no hay quien le pueda contradecir”, señaló.

Explicó que estas decisiones unilaterales golpean tanto a la exportación como al mercado interno, en el sector agrícola, pero también en el pecuario porque se cerró la frontera para la exportación de ganado por la presencia del gusano barrenador.

“En el caso de los aranceles también es otro punto, considerando que el tomate ha subido en cuanto a importación, pero también se ha afectado en la exportación. Estados Unidos ha malbaratado o ha malofertado, válgame la expresión, el tomate mexicano. Sí, así es, desgraciadamente cuando ellos tienen la producción no hayan cómo proteger a sus productores, como lo debería de ser México con nosotros también”.

Ante este panorama, la CNC de Tamaulipas hizo un exhorto directo a los legisladores federales para que no permitan un nuevo recorte en el gasto agropecuario y destinen apoyos suficientes en el PEF 2026.

“Que sean más conscientes de que volteen el etiquete en recursos al campo, al campo porque el campo no tiene colores. Somos productores todos y somos mexicanos”, demandó García Vallejo.

El dirigente campesino reconoció que ya han tenido acercamientos con legisladores federales, pero advirtió que se requiere voluntad de todas las fuerzas políticas para modificar lo que llega de Palacio Nacional.

“Ya hemos platicado con ellos, ellos están en la mejor disposición y lo han hecho, más que desgraciadamente en otra mayoría, y aquí se ocupa la mayoría, y lo hemos visto por muchos años que no se le mueve ni una coma cuando manda el presidente a nivel nacional”, reprochó.