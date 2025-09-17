El gobernador Américo Villarreal buscará más presupuesto

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que el recorte en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de más de mil millones para Tamaulipas en el 2026 obedece a que el IMSS-Bienestar es el encargado del sistema de salud estatal.

Al concluir el desfile Cívico Militar en Ciudad Victoria, explicó que su administración se prepara para enfrentar el ajuste y espera sostener reuniones con diputados federales para que hagan un frente común desde la Cámara de Diputados en defensa de la entidad.

"Es un anteproyecto, como bien lo señalas, y principalmente el ajuste, si hacemos un análisis un poco más puntual, es en el FASSA, que es el Fondo de Aportación para la Salud. Antes nosotros recibíamos cerca de mil millones de pesos para la administración y mantenimiento de las unidades hospitalarias".

Sim embargo, al estar federalizado el sistema depende de la Federación, y ese presupuesto se envía a Tamaulipas a través de las unidades hospitalarias: "Esa es la diferencia que vemos".

Aunque reconoció que existen incrementos en otros rubros, como la nómina educativa, el fortalecimiento municipal y el fortalecimiento de entidades federativas, subrayó que la reducción del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se ve compensado por la Federación.

Estaremos valorando para que en este tiempo de ajuste de este presupuesto, también a través de nuestros diputados, podamos fijar alguna postura por nuestra entidad". Américo Villarreal Anaya Gobernador

El anteproyecto contempla una reducción general en las Aportaciones de 301 millones de pesos, también conocido como el Ramo 33, en comparación a las aprobadas para el 2025.

El anteproyecto de presupuesto 2026 prevé para Tamaulipas 27 mil 143 millones 481 mil 883 pesos, contra los 27 mil 445 millones 83 mil 470 pesos de 2025, lo que significa un ajuste de -301 millones 601 mil 587 pesos en total.

El Fondo de Aportaciones para la Nómima Educativa y Gasto Operativo que es para cubrir la nómina educativa registra un incremento de 386 millones 76 mil pesos.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, que se enfoca en el fortalecimiento municipal aumentó en 310 millones 634 mil pesos.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) prevé una reducción de 95 millones 922 mil pesos.

Mientras que el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos también contarán con un aumento en su presupuesto, si no se modifica por la Cámara de Diputados.