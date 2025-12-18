Más blindaje y fuego pesado para proteger a los policías

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas solicitó para el 2026 armamento de mayor calibre y más vehículos blindados, ante la necesidad de brindar mayor protección a los elementos desplegados en zonas de alto nivel de violencia, particularmente en la franja fronteriza del estado.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que actualmente la corporación cuenta con armamento funcional, pero reconoció que no es suficiente ni del calibre necesario para equipar a todos los elementos que se encuentran en campo.

"Contamos con armamento de grueso calibre, pero no lo suficiente para darle a todos nuestros elementos desplegados, y eso es lo que vamos a considerar", expresó el funcionario al detallar las gestiones que se realizan ante las instancias correspondientes.

Precisó que entre el equipo solicitado se encuentran armas largas calibre 2.23, pistolas calibre 9 milímetros y nuevas patrullas de respuesta rápida conocidas como "mamba", las cuales han son fabricadas con placas blindadas que les dan una protección de alto nivel a los elementos que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Se busca dotar a la corporación con estas nuevas unidades porque les ha dado buenos resultados en los diferentes operativos desplegados en la entidad, por la seguridad que les brindan a los elementos.

Además del armamento, la adquisición de vehículos blindados es considerada clave para proteger al personal y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos del estado.

"Estamos solicitando más vehículos blindados, camionetas, que le dan, además de versatilidad, le dan mucha protección a nuestra gente", señaló Pancardo Escudero.

Detalló que la solicitud contempla alrededor de 12 unidades blindadas, además de otras 40 que podrían ser asignadas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), dependiendo de la disponibilidad de recursos federales.

El secretario explicó que estos vehículos serían destinados principalmente a las estaciones seguras ubicadas en la frontera norte, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, donde el personal mantiene presencia permanente.

"Lo estamos considerando ahorita en donde se construyen las estaciones seguras en la parte de la frontera norte, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, por lo complicado, pero también para darle más seguridad y protección a nuestra gente que va a estar en forma permanente en esos lugares", afirmó.

En cuanto al presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, el titular de Seguridad Pública señaló que se solicit{o la adquisición de uniformes para elementos de la Guardia Estatal y Custodios, equipo de protección, adquisición de vehículos y de armamento.



