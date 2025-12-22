Se cumplen solo 40% de recomendaciones

Aunque el número de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) ha ido en aumento en los últimos dos años, la mayoría de ellas no logra un cumplimiento total por parte de las autoridades señaladas, reconoció la presidenta del organismo, María Taide Garza Guerra.

De acuerdo con la titular de la CODHET, solo el 40 por ciento de las recomendaciones emitidas alcanzan un cumplimiento total, mientras que el 60 por ciento restante se mantiene en cumplimiento parcial, principalmente por dilaciones en los procesos, fallas en la procuración de justicia y deficiencias en la atención a víctimas.

"Tenemos un universo importante de recomendaciones que no alcanzan el cumplimiento total. Aproximadamente el 40 por ciento se cumple plenamente, mientras que el resto se mantiene en cumplimiento parcial", señaló Garza Guerra.

No, no tenemos esa facultad. Sin embargo, el Congreso del Estado sí la tiene y, en cualquier momento que lo consideremos necesario, solicitaremos el apoyo del Honorable Congreso del Estado

Entre las dependencias que concentran el mayor número de recomendaciones destacan la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación, áreas donde se han identificado prácticas reiteradas que vulneran derechos humanos.

La presidenta de la CODHET explicó que los principales motivos de las quejas y recomendaciones están relacionados con la dilación en la integración y resolución de expedientes, irregularidades en la procuración de justicia y la falta de atención adecuada a personas víctimas, particularmente en casos sensibles.

"Los motivos más recurrentes tienen que ver con la dilación, tanto en la procuración como en la administración de justicia, y con la atención que se brinda a las personas víctimas", puntualizó.

Durante 2024, la CODHET emitió 19 recomendaciones, mientras que en lo que va de 2025 ya suman 16, lo que refleja no solo un incremento en la actividad del organismo, sino también la persistencia de violaciones a derechos humanos en diversas instituciones públicas.

Sin embargo, tomando en cuenta esas cifras, 21 siguen sin ser atendidas en su totalidad por las dependencias señaladas por cometer violaciones a derechos humanos.

SIN ´DIENTES´ PARA SANCIONAR

La presidenta de la CODHET reconoció que el organismo no cuenta con facultades para imponer multas o sanciones a las dependencias que incumplen las recomendaciones, incluyendo a corporaciones de seguridad o a la Fiscalía General de Justicia.

"No, no tenemos esa facultad. Sin embargo, el Congreso del Estado sí la tiene y, en cualquier momento que lo consideremos necesario, solicitaremos el apoyo del Honorable Congreso del Estado", afirmó.

Pero tampoco han promovido acciones para que el Congreso lo haga, ya que, no se han turnado solicitudes formales para que revise casos de incumplimiento, aunque señaló que existe un trabajo conjunto con el Poder Legislativo.