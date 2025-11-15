Ciudad Victoria y Tampico se unen a marcha de Generación Z

En Ciudad Victoria y Tampico, decenas de personas se unieron a la convocatoria nacional para la Marcha Generación Z. Caminaron por las calles hasta llegar a las sedes de gobierno, siendo en su mayoría, personas adultas las que acudieron.

En Ciudad Victoria, decenas de personas se unieron a la movilización para exigir mayor seguridad en Tamaulipas. Con letreros de "Despierta México", "Fuera el mal Gobierno", y "Un Gobierno que no protege, no sirve", se dieron cita para pedir certeza de un país con más paz y tranquilidad. Las personas caminaron por las calles de la capital de Tamaulipas hasta llegar frente a Palacio de Gobierno.

Marcha en Tampico

Alrededor de 300 personas acudieron a esta movilización de la Marcha Generación Z que se realizó este sábado en la zona céntrica de Tampico, concluyendo en la Plaza de Armas, siendo en su mayoría, personas adultas que en reiteradas ocasiones se les ha visto en marchas y protestas en la ciudad.

"La verdad es que somos pocos jóvenes... Pocos, pero locos", fue una de las frases de quienes acudieron a la manifestación. Ian, uno de los jóvenes que tomó el megáfono para expresarse, señaló que México está en crisis, "nosotros como jóvenes debemos ser independientes y activos". Señalaron que como jóvenes, en el futuro serán los responsables de cambiar a México por un mejor país.