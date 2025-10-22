Ietam sanciona a Manuel Muñoz Cano por violencia política en Tamaulipas

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) impuso una sanción al líder del Partido Verde en el estado, Manuel Muñoz Cano, por violencia política contra la diputada local de Morena, Judith Katalyna Méndez Cepeda. El sancionado tendrá que pagar una multa superior a 5 mil pesos y no podrá ocupar cargos públicos por un periodo.

Durante su sesión, los consejeros avalaron por unanimidad la sanción al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género.

¿Qué sanción se impuso a Manuel Muñoz Cano?

La sanción aplicada es de 50 UMAS, es decir equivalente a 5 mil 657 pesos, la cual podría aumentar en caso de reincidencia, señala la resolución aprobada por el pleno del Ietam. Además, Muñoz Cano será inscrito en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en el de Tamaulipas por un periodo de ocho meses, procedimiento que lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante ese tiempo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Por su parte, la diputada local morenista, Judith Méndez Cepeda, quien hizo la denuncia contra el líder del PVEM, calificó de ejemplar la sanción aplicada por el órgano electoral del estado.

"Espero que esta sanción incida en la eliminación de ese tipo de expresiones y en todas las acciones, que históricamente han lastimado e inhibido el desarrollo de las mujeres en la política y el sector público, así como para visibilizar el fenómeno y animar a quienes siguen siendo víctimas de ese delito a denunciarlo", expresó la diputada al conocerse la sentencia.

Busca dirigencia

Horas después de la sesión del Ietam, Muñoz Cano publicó un video en sus redes sociales para informar que se registrará en la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del partido.

"Los próximos días Comité Ejecutivo Nacional emitirá la convocatoria para elegir la nueva dirigencia en Tamaulipas, nuestra asamblea se llevará a cabo el 9 de noviembre. He tomado la decisión de seguir participando como dirigente de nuestro partido. Estaré atento a la convocatoria para registrarme".

Muñoz Cano también mandó un mensaje para las mujeres de su partido: "Quiero reiterar todo mi cariño, mi respeto y mi admiración a todas a todas las mujeres tamaulipecas, en el Verde Tamaulipas, ustedes son nuestra prioridad".