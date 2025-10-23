Mujeres del Verde Tamaulipas defienden a Muñoz Cano

Las Mujeres Verdes de Tamaulipas expresan su respaldo al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, y manifiestan su desacuerdo con la sanción emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) por violencia política en razón de género.

¿Qué ocurrió?

En un pronunciamiento público, hablaron sobre el procedimiento sancionador especial identificado bajo la clave PSE-21/2025 aplicado por el órgano electoral en su pasada sesión.

En el documento, las integrantes del movimiento manifestaron su desacuerdo con la resolución del IETAM, calificándola como "desmedida y carente de sustento en los hechos", y aseguraron tener la certeza de que será desestimada conforme a Derecho.

Esperan, añaden en el documento, que las siguientes instancias habrán de desestimarla conforme a derecho, por lo que se viene una impugnación.

Aseguran que Muñoz Cano ha conducido al partido con apertura, pluralidad, respeto y equidad. Destacando que, por primera vez, más de 15 mujeres forman parte del Comité Ejecutivo Estatal, además de que 12 encabezan Coordinaciones Municipales. Así como la participación de mujeres en cargos de elección popular en el pasado proceso.