Alistan mantenimiento de carreteras federales

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal realizará el mantenimiento a poco más de dos mil kilómetros de carreteras en Tamaulipas durante el año 2026.

De acuerdo con datos consultados en la plataforma de ComprasMx del Gobierno Federal, en total son seis contratos los que están en proceso de contrataciones para dar mantenimiento a carreteras federales libres de peaje en el estado de Tamaulipas.

¿Qué proyectos se están considerando?

El primer proyecto se trata de las carreteras que conectan a los municipios de Camargo, Guerrero, Mier, Nuevo Laredo y Reynosa, donde se suman un total de 356 kilómetros. La adjudicación del contrato se tiene contemplada para el día 22 de diciembre del año en curso.

El segundo proyecto de mantenimiento de carreteras es el que conecta a los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo y San Fernando, que en total son 341 kilómetros de vías federales a las que se les dará mantenimiento. En el proyecto de licitación de Matamoros hasta San Fernando, la adjudicación del proyecto se tiene contemplada para el día 22 de diciembre, proceso que se encuentra actualmente en la junta de aclaraciones por parte de los constructores.

¿Qué otras áreas se beneficiarán?

Para la zona norte, se contempla también las carreteras que conectan a los municipios de Abasolo, Guemez, Jiménez, Matamoros, San Fernando y Victoria, proyecto que suma 339 kilómetros de carreteras. En la zona centro y sur del estado serán 339 kilómetros de carreteras los que recibirán mantenimiento que unen a los municipios de González, Soto la Marina y Victoria. Mientras que en la zona suroeste de la entidad, el proyecto de 359 kilómetros contempla las vías que conectan a Guemez, Jaumave, Jiménez, Soto la Marina, Tula y Victoria.

El último proyecto emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla las vías que conectan Antiguo Morelos, González, Llera, Mante y Victoria.

¿Cuándo se realizarán los trabajos?

Los proyectos de mantenimiento carretera lanzados se realizarán durante el primer semestre del año 2026, esto luego de ser seleccionada la o las empresas que realizarán los proyectos de obra pública federal.