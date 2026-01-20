Fiscalía depura altos mandos y directivos

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició un proceso de depuración y evaluación del personal, que incluye mandos superiores y niveles directivos, informó el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco.

El titular de la Fiscalía señaló que esta revisión fue anunciada desde el inicio de su gestión y ya se encuentra en marcha, para que se encuentre en el cargo el personal más apto.

"Se está haciendo la evaluación de todo el personal; desde luego también de los niveles directivos y mandos superiores, y con base en desempeño y en resultados es como se está determinando hacer un relevo gradual de algunas áreas", afirmó.

Govea Orozco precisó que se trata de un proceso paulatino, que no se concentrará en una sola dependencia, sino que abarcará todas las áreas de la institución. "Absolutamente todas, pero principalmente en lo que tiene que ver con los mandos superiores; próximamente se estará determinando cuáles serían los relevos a ejecutarse", explicó.

El fiscal no descartó que, como resultado de estas evaluaciones, puedan derivarse denuncias penales contra servidores públicos, en caso de detectarse irregularidades o responsabilidades legales.

"Si en el proceso de esta revisión que estamos haciendo se encuentra que existen algunos casos de quejas o denuncias en proceso", señaló.

Explicó que la Unidad de Asuntos Internos es la instancia encargada de conocer este tipo de procedimientos y determinar cuáles son las sanciones, dependiendo de las irregularidades detectadas y confirmadas.

"Hay un área de asuntos internos que es la que debe conocer de estas quejas, de estos procedimientos, y en el caso de estas investigaciones, lógicamente se tendrán que retomar", puntualizó.

Agregó que, durante los procesos de entrega-recepción, si se detectan anomalías o hallazgos que impliquen alguna responsabilidad administrativa o penal, deberán seguir el cauce legal correspondiente.

"Desde luego también, si a la hora de la entrega-recepción, en caso de algunos relevos, se hacen hallazgos que impliquen alguna responsabilidad, pues lógicamente tiene que seguir el curso que la ley determina", subrayó.

En ese contexto, el fiscal general hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento, especialmente quienes formen parte de algún procedimiento legal.

"Creo que es el momento oportuno para invitar a la ciudadanía, a personas que estén inmersas en algún procedimiento y que tengan el carácter de parte, a que si tienen conocimiento de alguna irregularidad, pues en este momento que la den a conocer", expresó.



