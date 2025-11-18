Propone Iniciativa para evitar abusos de tránsito

La diputada de Morena, Magaly Deándar Robinson, presentó una iniciativa de reforma para evitar que las grúas se lleven los vehículo en espacios públicos cuando el propietario se encuentre cuando se intente hacer el arrastre.

La legisladora por Reynosa busca evitar que las corporaciones de tránsito mantengan prácticas abusivas, discrecionales y con incentivos recaudatorios.

La iniciativa establece que los vehículos enganchados deberán ser bajados sin cobro alguno cuando la persona propietaria o conductora esté presente, limitando el arrastre solo a casos estrictamente necesarios.

La propuesta reforma el artículo 26 de la Ley de Tránsito y surge ante un problema del uso del arrastre como herramienta automática, incluso cuando ya no existe justificación para retirar la unidad.

Esta iniciativa se suma a otra ya presentada por Magaly Deandar para evitar que los ciudadanos paguen arrastre cuando se compruebe que no cometieron una infracción vial, y en todo caso el Municipio les devuelva el dinero pagado.

El documento señala que con frecuencia las grúas "se niegan a bajarlo aun cuando el propietario o la persona conductora está presente en el lugar", lo que rompe con el objetivo esencial de la norma, que es únicamente despejar la vía pública.

Según la exposición de motivos, estas prácticas se han convertido en actos que "rebasan los límites de la razonabilidad y que en los hechos se traducen en un abuso", generando un sentimiento de arbitrariedad entre la población.

La iniciativa describe que este fenómeno no es aislado, sino constante, y ha sido documentado en medios y redes sociales.

Uno de los casos utilizados como ejemplo ocurrió en Ciudad Victoria, donde una persona con discapacidad "fue dejada a pie por una grúa que, pese a la presencia de la persona propietaria, se negó a devolverle su vehículo".

El documento legislativo recuerda que el tránsito no es una función sancionadora por naturaleza: su propósito es mantener el orden en la vía pública y evitar accidentes.

Sin embargo, la diputada advierte que esta finalidad se ha "distorsionado" cuando la autoridad insiste en remolcar vehículos aun cuando ya se logró el objetivo de liberar la vía porque el conductor está presente.