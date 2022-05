Maestros jubilados sin nada que festejar

El presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio Tamaulipeco, dijo, que han sido años de lucha para obtener una pensión digna, la cual desafortunadamente no han logrado alcanzar a pesar de haber servido a la nación por muchos años educando a generaciones.

El haber minimizado los recursos económicos a los mentores retirados y desaparecer el derecho a logros que se constituyeron durante más de 30 años de servicio, hace que ahora "el Día del Maestro Jubilado " que se celebra este 14 de mayo quede en el olvido, "porque en realidad no tenemos nada que festejar".

Reclamó a las autoridades federales que han desaparecido la mayor parte de los derechos de los maestros, previamente establecidos en la Ley del Trabajo.

Los medios de comunicación, dice, han sido testigos de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al incluir una Ley que fue creada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, donde primero les dio el machetazo con la Ley de Educación, "y luego a los jubilados nos aprueban una Ley que fue creada prácticamente para el cálculo de multa de otro tipo de situaciones administrativa y que por más que la hemos leído, no encontramos un solo párrafo que diga que es para el cálculo y el resto de las pensiones de los jubilados en México".

Aunque confían que en los 2 años y medio que restan del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda resolverles de contar con una pensión digna como se merecen y no que continúen dándoles una "aspirina" con la famosa pensión universal y que a muchos de sus compañeros reciben mensualmente por tres mil pesos, "preferimos no las quite y que mejor nos paguen mejor en salario mínimo, porque así van a tener un poquito mejor de ingresos".