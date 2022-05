Madres de ausentes: nada que festejar

Son once mil desaparecidos, ¿cuántas madres estamos sin ese retoño, llorando porque esté ahí en su lugar en la mesa en donde todos convivimos? En ese lugar está vacío* María Elena Zúñiga, Integrante de la Red de Desaparecidos AC

"Es un día que no puede una festejar, que le hace falta a uno el retoño que se fue, que se lo llevaron mejor dicho", dijo en recuerdo de su hijo Renato Castillo Zúñiga, el cual contaba con 49 años al momento de desaparecer el 25 de enero del 2015 en el municipio de Jiménez, "en el ejido Joyanco, fue por unas reses, lo mandaron de la Unión Ganadera y ya no regresó, a las ocho de la mañana que le estuvimos hablando y ya no regresó...".

Madres de la Red de Desaparecidos AC colocaron este martes mantas y carteles con imágenes de personas desaparecidas en el centro de la plaza Juárez, justo frente a Palacio de Gobierno, se trata de un colectivo integrado por 150 familias de Victoria y municipios de la zona centro del estado las cuales exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que inicie la búsqueda de sus familiares tanto en este estado como en coordinación con fiscalías en otras entidades federativas.

"Son once mil desaparecidos, ¿cuántas madres estamos sin ese retoño, llorando porque esté ahí en su lugar en la mesa en donde todos convivimos? En ese lugar está vacío", cuestionó, "le exigimos que aceleren más esto porque es mucho dolor, cada año hacemos nosotros esto porque queremos a nuestros hijos; no soy egoísta lo que pasa es que muchas madres tenemos más hijos pero falta ese pedazo que nos hace falta que ¿dónde está? Quién sabe".

La señora María Elena Zúñiga insistió que en otros estados se han estado realizando hallazgos de cuerpos que continúan sin identificar mientras que en Tamaulipas se cuenta con un banco de ADN que puede ayudar a resolver la identidad de algunas de estas personas desaparecidas, "que nosotros digamos ´aquí está su hijo, está vivo´... no", ¿tiene conocimiento de algún familiar del Colectivo que haya sido recuperado por la Fiscalía?, "yo no tengo conocimiento, para que le voy a decir... todos los que estamos aquí estamos esperando... pero no nos resuelven nada, no ha habido respuesta, para nada".