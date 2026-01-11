Más de 55 mil burócratas esperan aumento salarial

Los trabajadores de dependencias gubernamentales, organismos autónomos y descentralizados tendrán aumento en sus sueldos este 2026, adelantó la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

Explicó que un porcentaje corresponde al ajuste del salario mínimo a 440.87 en la zona libre de la frontera norte y de 315.04 pesos para el resto de la entidad, así como las negociaciones que se mantienen con el Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (Sutspet).

En entrevista, la funcionaria explicó que, desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, ya no existen trabajadores que perciban ingresos por debajo del salario mínimo, situación que sí se presentaba en gobiernos anteriores.

Por ello, el ajuste se enfocará en mantener ese piso salarial y aplicar incrementos diferenciados al resto de los niveles.

"En cuanto a salario mínimo, sí. Los que ganan el salario mínimo se van a mantener en él y el incremento a los demás niveles será gradual. Los que ganen más del mínimo, la proporción que va a subir será menor, de tal manera que no se alcancen los niveles", señaló Manautou Galván, al subrayar que se garantizará el pago conforme a la ley.

Detalló que, a diferencia del aumento al salario mínimo determinado por el Gobierno de la República, el ajuste para quienes perciben más de ese ingreso aún no está definido, y dependerá de las negociaciones finales con el Sindicato, y la disponibilidad presupuestal de la Tesorería Estatal.

"Todavía no se determina. Eso entra apenas en negociaciones con el sindicato, pero definitivamente será en una menor proporción", afirmó.

La secretaria de Administración indicó que la burocracia estatal está conformada por alrededor de 55 mil trabajadores, de los cuales poco más de 50 mil son aportantes al IPSSET, mientras que el resto son de organismos descentralizados y autónomos.

En otro tema, Manautou Galván se refirió al cierre del ejercicio fiscal correspondiente al tercer año de la administración estatal, aclarando que, aunque los procesos de compra y licitación quedaron comprometidos al 31 de diciembre, el cierre formal se realiza hasta marzo, cuando se presenta la Cuenta Pública.