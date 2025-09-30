Llegan nuevos rostros al PJ

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), Hernán de la Garza Tamez , pidió prudencia a quienes asumirán los cargos de jueces y magistrados ante los señalamientos de despidos una vez que entran en funciones, como se ha denunciado a nivel federal.

Desde la transición del Poder Judicial Federal, se han registrado casos de despidos de personal que tiene más de 10 años laborando como apoyo y ante la llegada de nuevos jueces y magistrados al Poder Judicial de Tamaulipas a partir del 1 de octubre, el presidente del SJT dijo que los nuevos juzgadores están en pleno derecho de hacerlo.

Hernán de la Garza Tamez, presidente del STJ.

"Finalmente los nuevos jueces tendrán la oportunidad de valorar el trabajo de todos y en su momento tomarán sus propias decisiones".

El magistrado presidente insistió en que la estructura del Poder Judicial funciona gracias al esfuerzo de su personal que va desde los oficiales judiciales, los secretarios actuarios, de acuerdos y todo el personal de apoyo que es fundamental para cada uno de los jueces y magistrados.

"Yo he sostenido y he hecho mi reconocimiento a la fuerza laboral, a la gran familia del Poder Judicial. Reconozco que son difíciles de que la institución sí sea una muy buena institución. Entonces, creo que los nuevos juzgadores en su momento tendrán sus propios valores, valorarán por sí mismos esta estructura a la que yo, insisto, yo les reconozco y les agradezco el esfuerzo que siempre han hecho en pro de la institución".

Los nuevos 128 jueces y 19 magistrados tomarán la protesta de ley ante en el Polyforum de Ciudad Victoria, para iniciar sus funciones como nuevos juzgadores a partir del miércoles primero de octubre.

El evento se tiene contemplado a las 12 horas en el Polyforum "DR. Rodolfo Torre Cantú", donde estarán el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el presidente del Congreso local, Humberto Prieto Armando Herrera, así como el actual presidente Hernán de la Garza.

El presidente del STJ destacó que, paralelamente a la llegada de nuevos jueces y magistrados, el Poder Judicial de Tamaulipas les brindó una capacitación a quienes asumirán el cargo enfocada en la implementación de tecnología para agilizar procesos y reforzar la transparencia.

"Sí, ya fueron enfocados al uso de las herramientas tecnológicas, insisto, usamos firma electrónica, tribunal electrónico, exhorto electrónico, expediente electrónico, todo en una gran medida se amplía la tecnología. Y bueno, también es un orgullo decirlo, Tamaulipas es líder nacional en el uso de las tecnologías aplicadas a la impartición de justicia", afirmó.



