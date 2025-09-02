Destaca la UAT en maratón de conocimiento

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sobresalieron en el Maratón Regional de Conocimientos de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), que tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Monterrey, con la participación virtual de equipos provenientes de diversas regiones del país.

En este encuentro estudiantil, la Facultad de Comercio y Administración Tampico de la UAT (FCAT) obtuvo el primer y tercer lugar en la categoría de Auditoría, resultado que refleja la excelencia académica de sus programas y la preparación integral de sus estudiantes.

El Maratón Regional de Conocimientos ANFECA Zona 2 se realizó de manera virtual e incluyó las categorías de Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Fiscal e Informática Administrativa.

El evento, que reunió a universidades afiliadas a la ANFECA, de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se ha consolidado como un espacio de competencia académica que fomenta el desarrollo de habilidades profesionales, el intercambio de conocimientos y la excelencia en la formación de futuros profesionistas.

El equipo de la UAT que alcanzó el primer lugar estuvo conformado por Omar Constantino Estrada, Citlali Balderas Olivares, Jesús Deantes Delgado y Fanny Hernández Santiago, asesorados por el Dr. Daniel Delgado Escobar, coordinador de la carrera de Contador Público, y la Dra. Ma. Del Rosario Chávez Villarreal, decana de la Facultad.

El tercer lugar fue logrado por Ana Cecilia Alcocer Martínez, Martha González García, Carmen Hernández Hernández y Sabrina León Castro, con la Dra. Ma. Del Rosario Chávez Villarreal como asesora.