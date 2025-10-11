Keily regresa a casa con la medalla de oro

Lo logró; Keily Flores Pantoja, con apenas 12 años, ha puesto en alto el nombre de México y Tamaulipas al obtener la medalla de oro en la categoría Pandillas Juveniles en el rubro de Medicina y Salud en la Feria Científica y Tecnológica CIENCAP, celebrada en Asunción, Paraguay.

La tamaulipeca fue la única representante del país en participar en la CIENCAP, que en la edición de este año contó con la participación de 150 estudiantes de diferentes países, quienes presentaron un total de 51 proyectos; entre ellos XocolHTA.

'XocolHTA', de la autoría de Keily, es una propuesta que fusiona tradición y ciencia, integrando ingredientes como cacao (chocolate amargo), chile piquín y albahaca. Al mezclarlos en las porciones adecuadas, se crea un chocolate funcional con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud cardiovascular, especialmente para personas con hipertensión arterial.

En su camino hacia este logro, Keily fue acompañada por su asesora María de los Ángeles Robledo Arias y, por supuesto, de la mano de sus orgullosos padres, el ingeniero Erwin Flores y Kaely Pantoja, quienes con amor, compromiso y orgullo han impulsado cada uno de sus proyectos.

Gracias a ese apoyo, al del COTACYT y a la gestión realizada ante la Asociación de Padres de Familia por el profesor Enrique Mendoza Martínez, director de la Escuela Secundaria Técnica no. 1 'Álvaro Obregón', donde Keily estudia, se reunieron los recursos para que asistiera al encuentro científico.

Esta joven científica regresará a casa con la medalla de oro, una maravillosa experiencia, aprendizaje y con la posibilidad de que su producto pueda comercializarse, ya que sin duda cuenta con potencial para ello.