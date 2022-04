Logran meta de 80 mil visitantes

Los destinos más concurridos fueron, como se tenía previsto, el mirador del parque Camino Real en el ejido Altas Cumbres y el parque ecoturístico Los Troncones, no obstante, el Sanmarcazo también logró una importante afluencia, principalmente de paseantes locales quienes optaron por permanecer en la ciudad en el receso vacacional que habrá de concluir este domingo 24 de abril.

"El Paseo Méndez que es una zona donde se alberga mucha gente está ya salía hasta las seis y media, siete de la tarde, porque el calor todavía era insoportable, pero con todas esas condiciones las actividades estuvieron muy fluidas, tuvimos muchas actividades, se rompió un récord en el Sanmarcazo con la asistencia de más de doce mil personas tan solo el día viernes, y más de veinte mil personas durante toda la semana de lunes a viernes que fue la presentación del Sanmarcazo".

Según el reporte de Protección Civil y Bomberos, en la semana observada solamente se registraron algunos casos de Golpe de Calor los cuales no tuvieron mayores consecuencias para la ciudadanía, "realmente el clima fue extremo, el calor fue muy extremo esa semana porque no nos llovió como en otros años, y eso ha venido afectando a que las condiciones climáticas no nos permitió llevar a cabo algunas funciones".