Se registran hasta 125 milímetros de lluvia en zona sur de Tamaulipas

Las lluvias que se han registrado en los últimos días en el centro y sur de Tamaulipas fueron calificadas como “una bendición” por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien aseguró que, aunque provocan encharcamientos y molestias menores, representan un alivio después de los años de sequía extrema que afectaron al estado.

El gobernador informó que las mayores precipitaciones se concentran en la zona conurbada del sur del estado.

“Hasta en la mañana de hoy tuvimos 125 milímetros en la zona de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, sí había encharcamientos ponderados máximos de 40 a 50 centímetros, y ya están activándose las bombas de Conagua y las propias del Estado para ayudar a su desalojo”, explicó.

Añadió que los reportes de Protección Civil y de la Secretaría de Recursos Hidráulicos confirman que no existen condiciones catastróficas ni familias afectadas, solo acumulaciones de agua manejables en algunos sectores.

“No ha sido ninguna condición, afortunadamente, catastrófica, sino manejable hasta este momento”, indicó.

El mandatario reiteró que su gobierno mantiene la vigilancia permanente para evitar riesgos a la población y atender con rapidez cualquier situación derivada de las precipitaciones.