Listos panteones en Victoria para el Día de Muertos

Previo al inicio de la festividad del Día de Muertos, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó la limpieza y medidas de seguridad en los panteones municipales que el fin de semana serán visitados por miles de personas que acudirán a honrar a sus seres queridos fallecidos.

¿Qué trabajos se realizaron en los panteones?

Durante su visita a los espacios públicos municipales, el alcalde agradeció al personal de limpieza de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales por el trabajo realizado que permitirá que los panteones De la Cruz, Cero Morelos y Libertad garanticen el libre acceso y seguridad a los visitantes. Durante las últimas semanas se realizaron intensas jornadas con trabajos de limpieza, deshierbe, aplicación de pintura, remodelaciones a las bardas perimetrales y el retiro de toneladas de basura, hoy estos espacios están listos para que los victorenses celebren la máxima tradición mexicana.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?