Atiende Municipio calles y avenidas afectadas por lluvias

Atiende Municipio calles y avenidas afectadas por lluviasCon maquinaria pesada, se levanta piedra y tierra acumulada que obstruía la vialidad en distintas colonias y avenidas de Victoria.
Para restaurar calles y vialidades afectadas por el escurrimiento pluvial, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Victoria realizó intenso operativo de rastreo y retiro de material de asolve en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad.
Con maquinaria pesada, levantó piedra y tierra acumulada que obstruía la vialidad en calles de las colonias Héroes de Nacozari, Álvaro Obregón, Estrella, La Presita y tramos de la carretera interejidal.
Por la misma problemática, atendió reportes ciudadanos en el boulevard Emilio Portes Gil, fraccionamientos Vergel, Sierra Madre y colonia La Huerta con intenso trabajo de limpieza para restablecer la circulación vial.
