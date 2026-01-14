Lideran extranjeros lista de detenciones

Los ciudadanos norteamericanos lideran la lista de extranjeros detenidos en Tamaulipas, acusados de la presunta comisión de delitos del fuero común. Esta situación resalta la necesidad de analizar de manera integral la dinámica de la delincuencia en la región y las implicaciones que tiene sobre las relaciones internacionales.

De acuerdo con datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, se estima que en Tamaulipas se detienen anualmente entre 25 y 30 extranjeros por diversos delitos, que incluyen a ciudadanos norteamericanos, pero también a personas de nacionalidades como hondureños, venezolanos, colombianos, guatemaltecos y peruanos, entre otros.

Este fenómeno no solo pone de manifiesto las tensiones existentes en la frontera, sino que también refleja la complejidad de los flujos migratorios en la zona.

Los registros revelan que, en la mayoría de los casos, los norteamericanos son quienes predominan en las cifras de detenciones. En el año 2020, se reportaron un total de 20 arrestos, con un ligero aumento a 21 en 2021. Sin embargo, en 2022, esa cifra descendió a 18. En 2023, se contabilizaron 12, mientras que en 2024 y en lo que va del 2025, se registraron 22 y 20 detenciones, respectivamente, hasta noviembre.

Esta fluctuación en los números sugiere que puede haber factores subyacentes que influyen en estas cifras, desde el contexto socioeconómico de los detenidos hasta las políticas de seguridad implementadas por las autoridades locales.

Los delitos por los cuales han sido detenidos incluyen una variedad preocupante de crímenes, tales como lesiones, narcomenudeo, posesión de vehículos robados, homicidio, daño en propiedad, robos con violencia, violación, así como la alteración o modificación de datos de vehículos.

Además, en menor medida, se han reportado casos de robo de autopartes, robo domiciliario, portación de armas prohibidas y falsificación de documentos.

Los municipios más afectados por las detenciones de extranjeros en los últimos cinco años son Reynosa, que reporta un alarmante total de 49 detenidos, seguido por Matamoros con 45 registros. Nuevo Laredo presenta 26 casos, mientras que Tampico y Río Bravo tienen cifras menores, con 12 y 4, respectivamente. Otros municipios como Mante, Camargo, y Ciudad Victoria han reportado incidencias menores, con 5, 2, y 2 detenciones, respectivamente.

Es relevante mencionar que de las detenciones realizadas en este periodo, seis casos involucran a menores de edad, lo que plantea serias interrogantes sobre la participación juvenil en actividades delictivas.

Además, de todos los detenidos, 23 han sido mujeres, resaltando un aspecto de género que a menudo es pasado por alto en el análisis de criminalidad.



