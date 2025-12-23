Endurecerán requisitos de licencias de motociclistas

El aumento del uso de motocicletas y de accidentes viales, el Congreso local analiza una inicaitiva para endurecer los requisitos para la expedición de licencias, incluyendo la posibilidad de que los Municipios contraten empresas externas o especialistas para aplicar exámenes teóricos y prácticos.

La propuesta plantea una reforma a la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de actualizarla y adecuarla a la "realidad social" y al incremento del parque vehicular de motocicletas en la entidad.

En Tamaulipas circulan 48 mil 409 motocicletas, según el padrón vehicular de la Dirección en Servicios al Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas.

Esta cifra corresponde exclusivamente a las unidades que están reguladas y debidamente registradas en las oficinas fiscales de la entidad.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Isidro Jesús Vargas Fernández, quien planteó que la intención es establecer de manera clara la obligación de que toda persona que aspire a una licencia de motociclista acredite evaluaciones rigurosas de pericia y conocimientos de las normas de tránsito, además de cumplir con el uso de equipo de protección para salvaguardar su integridad física.

En el documento se advierte que el número de motociclistas ha crecido de forma notable y que, de manera cotidiana, se registran accidentes en los que participan este tipo de vehículos, con consecuencias que van desde lesiones graves hasta la pérdida de la vida, derivadas de conductas irresponsables, exceso de velocidad o desconocimiento de las reglas de tránsito.

La iniciativa subraya que la actual legislación ya faculta a las autoridades estatales y municipales para regular el uso de las carreteras y vías públicas; sin embargo, se considera necesario reforzar los mecanismos de evaluación, particularmente para motociclistas, ya que, si bien muchos saben operar mecánicamente el vehículo, no necesariamente conocen cómo conducirlo de forma adecuada y segura.

En ese sentido, la reforma propone adicionar dos párrafos al artículo 19 Quáter de la Ley de Tránsito. En el texto se establece que, para el caso específico de motociclistas, la autoridad deberá verificar "con exhaustividad que acredite el examen teórico y práctico que la autoridad de tránsito establezca", independientemente de las evaluaciones que se apliquen para otros tipos de licencias.

Asimismo, se abre la posibilidad de que los municipios y la autoridad competente recurran a terceros especializados para la aplicación de estas pruebas, ya que el proyecto señala que la autoridad "podrá contratar, mediante el procedimiento de contratación que se requiera, la prestación de servicios para la aplicación de dichos exámenes con personas físicas o morales", sin que ello impida la celebración de convenios con entidades públicas.

El documento también recuerda que todo vehículo automotor que circule por las vías públicas de Tamaulipas debe contar, como mínimo, con un seguro vigente de responsabilidad civil contra daños a terceros, requisito que debe ser exigido de manera permanente a los conductores.

La propuesta se encuentra en análisis y se prevé que sea aprobada el próximo año.



