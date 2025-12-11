Continuará vigente la licencia permanente

La licencia de conducir continuará siendo vigente en Tamaulipas, pero para conservarla debes aprobar un examen de manejo que se aplicará cada cinco años.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, explicó durante conferencia de prensa luego de presentar ante el Congreso local el Paquete Económico del 2026, que es una medida que ya se aplica a nivel federal, y que se contempla en la Ley de Movilidad.

El funcionario indicó que, aunque la licencia permanente continúa, la legislación prevé un examen periódico que permita verificar que los automovilistas mantienen las condiciones físicas necesarias para conducir de manera segura.

"Existe la Ley de Movilidad y contempla estos aspectos; nosotros sabemos que nuestra vista se va deteriorando y las capacidades también de los seres humanos van avanzando y por este motivo solicitan un examen preventivo, por llamarle así", señaló.

Ramírez González explicó que esta práctica no es exclusiva del ámbito estatal, pues incluso en permisos federales se solicita la misma comprobación de aptitudes.

"También en las licencias federales de operadores de tractocamiones existe esto", recordó.

De no cumplirse con ese requisito, el documento perderá validez, y el secretario confirmó que la disposición tiene un enfoque preventivo.

"Sí se está proponiendo este examen (...) pero sí es necesario para que todas y todos los tamaulipecos que andan allá afuera manejando, pues conduzcan con responsabilidad", dijo.

El examen tendrá un costo accesible, según lo explicado por el secretario con un costo entre cinco y 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que oscila entre los 565 y los mil 131 pesos.

Otra propuesta de la Secretaría de Finanzas contempla la creación de de una licencia temporal de dos años, con un costo inferior al de la permanente, para las personas que consideran costosa el permiso actual. Se prevé que tenga un costo de mil 131 pesos.

Ramírez González aclaró que la revisión quinquenal no forma parte del Paquete Económico 2026, sino de la normativa en materia de movilidad.

"No es dentro del paquete económico sino dentro de las cuestiones de vialidad", respondió para deslindar el trámite de los ajustes presupuestales planteados para el próximo año.

El funcionario insistió en que el propósito del examen no es recaudatorio, sino garantizar que quienes cuenten con licencia permanente tengan las capacidades físicas necesarias para conducir.

La intención, dijo, es avanzar hacia un modelo que reduzca riesgos en carretera y en zonas urbanas, bajo criterios similares a los aplicados a operadores del transporte federal.



