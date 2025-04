Ofrecen elecciones libres de violencia

Aunque organizaciones como México Evalúa ubican a Tamaulipas entre los ocho estados con mayor riesgo de inseguridad para candidatos a jueces y magistrados, el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Garza Narváez, minimizó el panorama y aseguró que la entidad se encuentra bajo vigilancia constante para garantizar elecciones tranquilas.

Lo que deseamos es el mejor de los escenarios para que haya una mayor participación y que se sienta la ciudadanía". Felipe Garza Narváez Delegado de la Secretaría de Gobernación

"La intención del Estado, la responsabilidad del Estado es irrenunciable: construir las mejores condiciones para que las elecciones se lleven en absoluta tranquilidad, en paz, y que logremos el objetivo para los que fueron creados", afirmó.

Consultado sobre si desde el Gobierno de México se ha emitido alguna alerta particular para Tamaulipas, Garza Narváez respondió que todo se encuentra en seguimiento a través de las instancias correspondientes y que ya se han atendido solicitudes de seguridad en procesos anteriores.

"Me consta que el señor gobernador (Américo Villarreal Anaya) personalmente estuvo escuchando los casos y encargándole a la dependencia correspondiente el seguimiento y la atención a las solicitudes de seguridad que solicitaban las candidatas y los candidatos", dijo.

Sobre los riesgos de la actual elección, el delegado opinó que al no tratarse de una contienda política tradicional, el nivel de amenaza disminuye: "Con el tipo de elección baja un poquito el riesgo de inseguridad, podríamos decirlo así, que no es una elección política. No hay adversarios políticos, de manera que no se acalora, no sube la temperatura política en el Estado".

Sin embargo, en el proceso electoral 2024 se registraron hechos de extrema violencia contra los candidatos a alcaldes, como el asesinato de Noé Ramos Ferretiz, candidato a la reelección del Mante, así como el ataque a balazos al equipo de campaña del candidato de MC en Jiménez, Pedro Salazar; y los hechos postproceso electoral como la ejecución de Roberto Maldonado Siller, síndico electo de Nuevo Laredo.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado a Reynosa y Río Bravo como focos rojos debido a antecedentes de enfrentamientos entre grupos delictivos, sin embargo, Garza Narváez matizó dicha afirmación.

"No coincido... depende cuál sea la interpretación, no lo he platicado con el titular del INE como para saber cómo sacó esa deducción", dijo.

Sin embargo, el informe de México Evalúa considera que los candidatos a jueces son los más vulnerables ante los grupos delictivos, y existe el riego de recibir amenazas o incluso ataques armados.

Pese al contexto, insistió en que se están tomando las medidas necesarias con apoyo del INE, el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), la Secretaría General de Gobierno y el propio gobernador.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a participar y confiar en que el proceso se desarrollará en paz: "Lo que deseamos es el mejor de los escenarios para que haya una mayor participación y que se sienta la ciudadanía... pues que está abriendo todo", concluyó.