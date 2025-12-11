Liberan policías a dos levantados

Elementos de las diversas corporaciones policiacas, protagonizaron una peliculesca persecución de dos camionetas con gente armada por principales avenidas de ciudad victoria.

Lo anterior al reportarse al número de emergencia 911 que alrededor de las 14:30 horas pistoleros habían privado de la libertad a dos personas del sexo masculino en un establecimiento comercial ubicado en el 33 guerreros y Matamoros.

Los integrantes de una célula criminal, se desplazaban en dos camionetas, mismas que fueron interceptadas por agentes policiacos por la salida a Matamoros, iniciándose una persecución e intercambio de balas de grueso calibre.

En un intento por evadir el convoy de patrullas de las diversas corporaciones policiacas los delincuentes entraron por un costado del Polideportivo, tomando el acceso principal al fraccionamiento Los Cisnes.

Trascendió que, en la zona, fue abandonada una de las dos camionetas tripulada por los hombres armados, dejando en el interior a los dos masculinos que habían sido privados de la libertad.

Por su parte la vocería de seguridad pública, informó en su página oficial en redes sociales que la tarde de este miércoles, las autoridades atendieron un reporte de privación de la libertad en la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Victoria.

También señala que gracias al aviso oportuno al 9-1-1 y al apoyo del sistema de video vigilancia, se identificó un vehículo posiblemente relacionado con el hecho, iniciándose una persecución que avanzó hacia la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del fraccionamiento Los Cisnes.

Derivado de la acción coordinada, se logró la liberación de dos personas que habían sido privadas de la libertad y el aseguramiento de un vehículo.



