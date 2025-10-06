Prepara Tamaulipas ley para Uber, Didi e Indrive

La Subsecretaría del Transporte prepara una reforma que presentará al Congreso local para ordenar el servicio de plataformas como Uber , Didi, Indrive y Bahía que les permita realizar una revisión mecánica de los vehículos que están prestando el servicio en la entidad.

El titular de la dependencia, Armando Núñez Montelongo, informó que la propuesta surge debido a que las compañías no han comprobado la realización de las inspecciones a sus unidades, pese a haberse comprometido a ello desde su llegada al estado.

"Las plataformas se comprometieron con nosotros a hacer las revistas mecánicas, cosa que no tenemos la constancia. Por eso estamos solicitando una modificación a la ley para que sea el Estado quien las realice directamente", explicó.

De acuerdo con Núñez Montelongo, la intención no es sancionar, sino garantizar condiciones óptimas en los vehículos y mayor certeza al usuario, luego de que se han multiplicado los reportes de incongruencias entre los datos registrados en las aplicaciones y la realidad del servicio.

Es decir, la aplicación muestra un tipo de vehículo pero cuando llega con el usuario es otra unidad, lo que ha provocado temor entre las miles de personas que utilizan este tipo de transporte ejecutivo.

"La queja más frecuente que tenemos es del usuario, no del operador. El carro que pidieron no es el que llega, ni el chofer es el mismo, incluso con vidrios polarizados", señaló.

Mientras avanza la propuesta de modificación legal, la Subsecretaría de Transporte Público mantiene en marcha operativos de inspección a través del programa denominado "usuario simulado", en el cual personal de la dependencia solicita viajes de prueba para detectar vehículos que no estén registrados o cuyos conductores carezcan del tarjetón correspondiente.

Actualmente, los choferes de estas plataformas deben registrarse oficialmente ante la autoridad estatal y portar un tarjetón de operador, así como tener su unidad inscrita en el padrón vehicular.

Cada trámite tiene un costo de 20 UMAS, equivalente a poco más de 2 mil 100 pesos anuales.

El subsecretario destacó que la respuesta de los operadores ha sido positiva en distintas regiones del estado, por ejemplo, "en Reynosa, en solo 15 días logramos más de mil registros; en Tampico el operativo acaba de arrancar y ya hay bastante participación", comentó.

Núñez Montelongo enfatizó que las medidas que impulsa el Gobierno estatal buscan ordenar un servicio que ha crecido sin suficiente supervisión, y que a diario moviliza a miles de personas en los principales municipios.

"El propósito no es castigar, sino brindar seguridad y confianza. Queremos que el ciudadano sepa que el vehículo que lo transporta está en condiciones adecuadas y que el conductor es realmente quien dice ser", subrayó.



