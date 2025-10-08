Advierten a quien no cumpla con Ley Silla

Las empresas que en dos meses, el próximo seis de diciembre, no cumplan con la Ley Silla recibirán sanciones de 28 a 282 mil pesos en Tamaulipas, al ser la fecha límite para que esté en funcionamiento las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

El secretario del Trabajo en el Estado, Luis Gerardo Illoldi, explicó que actualmente las compañías se encuentran en una etapa de adaptación, durante la cual deben incorporar sillas con respaldo a 90 grados, que permitan a los trabajadores mantener una postura adecuada y los pies planos sobre el suelo.

La disposición federal que obliga a los centros laborales a proporcionar a sus empleados periodos de descanso y mobiliario ergonómico que proteja su salud.

"La ley busca que los trabajadores puedan tener momentos de descanso. Cada empresa determinará los tiempos y condiciones según sus propias jornadas, pero todas deben contar con las sillas antes del 6 de diciembre", precisó Illoldi.

La llamada Ley Silla forma parte de las reformas federales orientadas al bienestar físico y mental del trabajador, y responde a la necesidad de crear espacios laborales más dignos, en especial para empleados que pasan gran parte del día de pie o sin la posibilidad de reposar, según señala la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y que se debe aplicar en todo el país.

El secretario señaló que la Secretaría del Trabajo inició con la etapa de información y orientación hacia el sector empresarial, mediante encuentros y talleres con organismos como Coparmex, Canaco e Index, abarcando municipios desde Matamoros hasta Tampico.

Aunque por ahora no existe un registro formal del número de empresas que ya implementaron la medida, Illoldi aseguró que sí se tiene control sobre aquellas que han participado en las sesiones informativas convocadas por la dependencia estatal.

"Primero queremos informar y acompañar. En las inspecciones que realicemos, si una empresa no cumple, se le otorgará un breve plazo para ponerse al corriente antes de aplicar sanciones", aseguró.

El funcionario aclaró se les ha dado la tolerancia para que puedan adquirir el mobiliario, y puedan adaptar sus centros de trabajo, así como para respetar el tiempo de descanso de los trabajadores.

No obstante, reiteró que, una vez vencido el plazo del 6 de diciembre, todas las empresas deberán acatar la disposición en su totalidad, ya que su objetivo principal es garantizar el bienestar físico y ergonómico de los trabajadores en todos los centros laborales del estado.

"La aplicación de la Ley Silla será gradual y con empatía hacia el sector empresarial, pero el cumplimiento es obligatorio. Es una medida de bienestar y de dignificación del trabajo", destacó Illoldi.