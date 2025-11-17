Van contra grúas abusivas

El Congreso local analiza reformas a la Ley de Tránsito para combatir las malas prácticas y abusos de las empresas de grúas que operan en Tamaulipas.

El diputado Francisco Hernández Niño explicó que trabajan en modificaciones para impedir que ciudadanos paguen por un arrastre cuando no se acredita que no cometieron faltas o infracciones.

La propuesta busca que “si un vehículo fue remolcado y luego se determina que no hubo infracción ni ilícito, la persona no pague grúa, ni pensión, o se le devuelva lo pagado”.

Agregó que se trata de “un principio elemental de justicia” porque “nadie debe cargar con un costo cuando la autoridad reconoce que no hubo falta”.

Lo importante aquí no es tanto que se elimine, yo creo que apegarnos al reglamento, pero también ser un poquito más sensibles. - Francisco Hernández Niño, diputado

Las reformas buscan atender denuncias sobre remolques injustificados y operativos en los que vehículos terminan en corralones aun sin motivos claros, generando cobros que afectan la economía de las familias.

“Es un proyecto de exhorto, de inducción, de sugerencia, porque todavía no estamos hablando de algo que ya tenga efectos dentro de la Constitución”. El diputado explicó que ha recibido denuncias ciudadanas donde refieren que los operativos se aplican de forma irregular sin respetar el reglamento, en especial frente a quejas sobre arrastres de vehículos afuera de hospitales, oficinas y comercios.

Señaló que también los ciudadanos deben respetar el reglamento, no manejar a exceso de velocidad o bajo los influjos del alcohol, porque los operativos también buscan evitar accidentes fatales.