Proyecta el gobierno regular manifestaciones

El Estado prepara una Ley Antibloqueos cuya finalidad será regular las manifestaciones públicas que terminan afectando a diferentes grupos sociales y económicos, pero sin limitar la libertad de expresión.

Así lo confirmó el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Rómulo Pérez Sánchez, quien explicó que estas propuestas forman parte del reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad y buscan ordenar escenarios de protesta sin afectar a terceros. Esta iniciativa forma parte de un paquete de al menos cuatro iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso local la próxima semana.

"Las manifestaciones pacíficas, la ley de mediación y esperamos que para la próxima semana, al menos estas cuatro iniciativas, ya vayan a legislativos firmadas por el gobernador. Está preparando o reforzando toda la nueva estrategia nacional en el Estado", añadió.

El subsecretario precisó que la iniciativa surge desde la necesidad de normar las movilizaciones públicas, aunque no es una reacción exclusiva a los recientes bloqueos de campesinos en vías federales, que cumplen más de 48 horas con bloqueos y protestas.

"Lo que se busca es que cualquier persona que se pueda manifestar lo haga", afirmó. "Es una ley que permite, que reglamenta, que cualquier persona, cualquier mexicano pueda manifestarse de forma pacífica. De ninguna forma restrictiva, de ninguna forma tiene alguna cuestión negativa, por el contrario".

NO SE CREAN PENALIDADES

Cuestionado sobre posibles sanciones para quienes incumplan estos cambios, el funcionario explicó que la iniciativa no crea penalidades nuevas, sino que se apoyará en las leyes vigentes que ya aplican cuando una manifestación incurre en faltas.

"Si alguien golpea a otra persona, pues ahí hay una ley penal; si alguien tapa una carretera federal, pues hay una ley de federal, de caminos y transportes, que prohíbe que se tapen las vías federales".