Incumplen pagos

Les incumplen pago

Maestros de Educación Básica de municipios como Victoria, Llera y Mante, se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en protesta por el incumplimiento en el pago de diferentes estímulos económicos con efectos retroactivos a mayo. "El día 29 de julio se dispersó el pago a todos los compañeros que no tienen estímulos de K1 y Promoción Horizontal; a nosotros no nos llegó el recurso por un problema de tipo administrativo, es lo que se maneja aquí en la Secretaría. Ellos le echan la culpa al FONE – Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo – que por error a nosotros no se nos pagó", dijo el maestro de Telesecundaria en esta localidad, Adrián Darío Hernández Salazar.