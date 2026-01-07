Lazos del Bienestar impulsan colonias con múltiples carencias

Con el objetivo de transformar las comunidades desde su interior y responder a las necesidades planteadas por la propia ciudadanía, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, impulsa el desarrollo de infraestructura social en polígonos prioritarios del estado a través de la estrategia Lazos del Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

Como resultado de un amplio proceso de participación ciudadana, actualmente se ejecutan 66 proyectos de infraestructura comunitaria en 12 polígonos ubicados en 10 municipios, beneficiando de manera directa a más de 247 mil habitantes.

Entre los meses de enero y septiembre del año pasado, el equipo de Lazos del Bienestar recorrió 52 colonias donde se implementa la estrategia, realizando diagnósticos participativos, encuestas comunitarias y mapeos territoriales que permitieron identificar necesidades reales en materia de infraestructura, servicios básicos y espacios para la convivencia.

La información recabada en campo se tradujo en acciones concretas que responden a las problemáticas expresadas por las familias. De los proyectos desarrollados, destacan nueve parques Lazos del Bienestar, que beneficiarán a 68 mil 485 personas, así como 57 obras de rehabilitación, pavimentación, alumbrado y mejoras de drenaje, con un impacto directo en 178 mil 527 habitantes.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer el tejido social, mejorar la calidad de vida y recuperar espacios públicos en zonas prioritarias, como los polígonos Echeverría y Pajaritos en Ciudad Victoria; Aviación en Ciudad Mante; Cabecera Municipal en Tula; Jarachinas en Reynosa; La Popular en Matamoros; Loma Alta en San Fernando; Villas de San Miguel en Nuevo Laredo; La Borreguera y Moscú en Tampico; Los Prados en Altamira; y Francisco Villa en Ciudad Madero.

Las obras ya presentan avances en distintos municipios. En Matamoros se realizan trabajos de rehabilitación en las canchas de la colonia El Cambio, recuperando espacios para la convivencia y el deporte. En San Fernando iniciaron las obras de rehabilitación del TAMUL y de la cancha de fútbol 7 en la colonia La Ribereña, fomentando actividades deportivas y la cohesión comunitaria.

En Ciudad Madero se lleva a cabo la rehabilitación del dren Emiliano Zapata, beneficiando directamente a las colonias Candelario Garza y Ampliación Candelario Garza, además de mejoras en líneas de agua potable, drenaje sanitario y servicios domiciliarios en la calle Patrocinio Huerta.

Mientras tanto, en Ciudad Mante se trabaja en la rehabilitación del Centro TAMUL en la colonia Linares, la renovación de canchas de usos múltiples en la colonia Popular, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Andadero 29 de Junio y el avance significativo en la rehabilitación del Colector Zapata, en la colonia Nacional Colectiva.

De esta manera, las y los Mensajeros de Paz refrendan su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía y el Gobierno del Estado para impulsar infraestructura social que fortalezca las comunidades, mejore los servicios básicos y generar entornos seguros, funcionales y dignos para las familias tamaulipecas.



