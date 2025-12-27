Las diputaciones serían a quien logre más votos

En la nueva reforma electoral, Tamaulipas analiza modificar la forma en que se integra el Poder Legislativo local, con la eliminación de las diputaciones plurinominales y la reducción del número de legisladores para eliminar "privilegios políticos".

Así lo dio a conocer el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, quien explicó que este proyecto se contempla también a nivel federal, y que se está analizando si se tomará en cuenta en la elección del 2027 o se aplazará hasta el 2030.

El funcionario señaló que la reforma electoral será uno de los temas centrales del próximo periodo legislativo, al considerar que generará "condiciones nuevas a todos los actores políticos" y tendrá un impacto directo en la percepción ciudadana sobre la política y sus representantes.

Pérez Sánchez explicó que el modelo de diputaciones plurinominales podría desaparecer para dar paso a un sistema distinto, en el que los espacios se asignen a quienes, aun sin ganar la elección, obtengan una alta votación.

"Que sea el que quedó en segundo lugar con mayor número de votos es una de las propuestas", expuso, al considerar que este mecanismo permitiría una representación más cercana a la voluntad popular.

El subsecretario fue crítico del uso tradicional de las plurinominales, al señalar que han sido vistas como cuotas de poder.

"Que no sean esos botines políticos tener una plurinominal", expresó, al sostener que la reforma busca terminar con prácticas que no necesariamente reflejan el respaldo ciudadano en las urnas.

Además de la eventual eliminación de las diputaciones plurinominales, la iniciativa contempla la reducción del número total de legisladores que actualmente se ubica en 36, así como el cierre definitivo a figuras como la reelección inmediata y el nepotismo.

Pérez Sánchez sostuvo que estos ajustes forman parte de una revisión integral del sistema político-electoral, alineada con los cambios que se discuten a nivel nacional.

La reforma electoral, explicó, no se abordará de manera aislada, sino como parte de una agenda legislativa más amplia que el gobernador Américo Villarreal ha contemplado en materia de seguridad.

"La reforma electoral va sin duda a dar condiciones nuevas a todos los actores políticos y se va a traducir también en que la gente se sienta más contenta en el contexto político".



