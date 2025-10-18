Invitan a concurso de catrinas; hay premio de 30 mil pesos a primer lugar

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos y celebrar el orgullo de ser tamaulipeco, lanzan la nueva edición del Concurso de Catrinas y Catrines "Almas Tamaulipecas", donde los concursantes deberán mostrar creatividad y originalidad en su vestimenta. A cambio se pueden llevar premios en efectivo.

Este certamen invita a personas mayores de 20 años que residan en Tamaulipas a dar vida a sus mejores caracterizaciones inspiradas en la identidad del estado. El reto no solo está en el maquillaje y el vestuario, sino también en la creatividad, la expresión escénica y el uso de elementos que reflejen la riqueza cultural, natural y tradicional de la región.

"El concurso busca difundir nuestro patrimonio inmaterial y reafirmar lo que nos hace únicos como tamaulipecos", expresó Héctor Romero-Lecanda, director del ITCA, quien subrayó la importancia de participar desde los distintos municipios para mostrar la diversidad cultural del estado.

Premios en efectivo

Además del reconocimiento, los tres primeros lugares recibirán premios económicos de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de octubre y pueden realizarse en las oficinas del ITCA, en el edificio gubernamental Tiempo Nuevo, o de manera virtual a través del enlace https://tinyurl.com/6mzftsrv

Para más información, las y los interesados pueden escribir al correo itca.patrimoniocultural@tamaulipas.gob.mx