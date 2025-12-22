Conviven alcalde con familias de la Miguel Alemán

Porque apoyar es brindar bienestar, el alcalde de Victoria Lalo Gattás visitó, junto a su esposa Lucy de Gattás, la colonia Miguel Alemán donde convivió y entregó apoyos alimentarios a jefas y jefes de familia.

Acciones del alcalde en la colonia Miguel Alemán

"En el gobierno de Victoria y DIF Municipal estamos convencidos que la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, es la mejor estrategia de brindar atención y bienestar a las familias victorenses" expresó Gattás Báez.

Compromiso del gobierno de Victoria con el bienestar

En su mensaje navideño, reiteró el compromiso de redoblar esfuerzos para que el 2026 sea un año de paz, prosperidad, obras y acciones en beneficio de los habitantes de la Capital del Estado, dónde la transformación de su imagen, entorno urbano y crecimiento económico se refleja con hechos por el trabajo que realiza en equipo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario tamaulipeco.