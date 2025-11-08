Sin freno el plan de bacheo en Cd. Victoria

Sin freno el plan de bacheo en Cd. VictoriaLos trabajos de restauración de pavimento dañado se realizaron del boulevard Práxedis Balboa
La avenida Carlos Adrián Avilés, conocida como La Paz, que concentra alta actividad comercial y educativa, fue rehabilitada a través del Plan Emergente de Bacheo en beneficio de automovilistas que la transitan para realizar su quehacer cotidiano.
¿Qué ocurrió?
En visita de supervisión, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reiteró el compromiso ante padres de familia y maestros del Jardín de Niños Laureana W. González, propietarios de negocios y tianguistas del sector, mantener el plan de bacheo para cambiar el rostro vial de la Capital.
¿Cuáles son las consecuencias de los daños en el pavimento?
Los trabajos de restauración de pavimento dañado se realizaron desde el boulevard Práxedis Balboa hasta la calle 16 de septiembre, donde las recientes lluvias y el constante tráfico vehicular ocasionaron grave daño en la superficie de rodamiento en ambos sentidos de la avenida.