Se invirtieron 70 mil pesos por kilómetro en carreteras

Cada kilometro de carretera que recibió mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en Tamaulipas tuvo un costo de 70 mil pesos de acuerdo con el programa de obra realizada en el año 2025.

De acuerdo con datos consultados en la plataforma de Compras MX del Gobierno Federal a lo largo del año 2025 se realizaron 12 contratos de conservación periódica de carreteras en Tamaulipas que sumó en total una inversión de 150 millones 430 mil pesos en donde se repararon dos mil 148 kilometros de carreteras.

Los datos emitidos por la plataforma Compras MX indican que el primer contrato se asigno a la empresa Ruter S.A. de C.V. para la conservación periódica del kilometro 69 al 73 de la carretera Ciudad Valles-Victoria con un costo de 10 millones 114 mil pesos.

El segundo proyecto se asignó a las empresas Construcciones Becka y Construcciónnes y Pavimentos Rocasa para la conservación periódica del kilometro 17 al 22 del Libramiento de San Fernando por un monto de 19 millones 913 mil pesos.

El tercer contrato se asigno a la empresa Premezclado La Joya y Pavimentos y Caminos Lore para dar mantenimiento del kilometro 20 al 26 de la carretera San Fernando-Reynosa por un monto de 24 millones 406 mil pesos, el cuarto contrato se asignó a la empresa GMC S.A. de C.V por un monto de 17 millones 432 mil pesos para la conservación del kilometro 226 al 231 de la carretera La Coma-Matamoros.

A las empresas Neomega Construcciones y SYO de México se les asignó el contrato para la conservación de la carretera Monterrey-Reynosa del kilometro 181 al 194 por un monto de ocho millones 559 mil pesos, a la empresa Proyextra se le otorgo el contrato de conservación del kilometro 40 al 45 de la carretera San Fernando-Reynosa por un monto de cuatro millones 698 mil pesos.

Dentro de las contrataciones para el mantenimiento carretera se asignó un contrato para la empresa Neomega Construcciones por un monto de 10 millones de pesos para el mantenimiento de 356 kilómetros de las rutas 2, 30, 40, 54 y 85.

Para la empresa Kawac Construcciones se asignaron 10 millones 775 mil pesos por trabajos de conservación de 341 kilómetros de las rutas 2, Rey 20, 97 y 101, a la empresa Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Vías Terrestres se le asignaron 9 millones 276 mil pesos por conservación de 364 kilometros de las rutas 101 y 107.

A C. Galg se le pagaron 9 millones 276 mil pesos por el mantenimiento de 339 kilómetros de las rutas 70, 82 y 180, mientras que para las empresas Edificaciones Pavimentos y Proyectos Erros y Materiales Construcción e Ingeniería se les asignó la conservación de 360 kilómetros de las rutas 70, 85 y 101 por un monto de 11 millones 846 mil pesos.

Por ultimo a la empresas Constructora del Noreste se le asignó la conservación rutinaria de 349 kilómetros de las rutas 80, 81, 83, 85 y 180 por un monto de 11 millones 468 mil pesos.







