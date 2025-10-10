Estudiante de Tamaulipas gana medalla de oro en Feria Internacional de Ciencias

Keily, estudiante de secundaria en Ciudad Victoria, triunfó en la Feria Internacional de Ciencias CIENCAP 2025 y obtuvo una medalla de oro con su proyecto sobre transformar el chocolate mexicano en un alimento con beneficios para la salud.

Keily Flores Pantoja, es estudiante de la secundaria técnica 1 "Álvaro Obregón" de Ciudad Victoria. Representó a Tamaulipas y a México en la Categoría Pandillas Juveniles en el Área de Medicina y Salud en la Feria de Ciencias CIENCAP 2025 celebrada en Asunción, Paraguay.

Ahí presentó su proyecto "XocolHTA", desarrollado bajo la asesoría de María de los Ángeles Robledo Aria. Se trata de una propuesta innovadora que transforma el tradicional chocolate mexicano en un alimento con beneficios para la salud, al mejorar la función circulatoria y prevenir enfermedades del corazón.

El proyecto tiene como propósito el desarrollo de un producto nutracéutico auxiliar en el control de la hipertensión arterial, orientado a prevenir complicaciones graves como paros cardiacos o derrames cerebrales, mediante el aprovechamiento de componentes naturales del cacao.