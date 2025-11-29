Detiene amparo multa de 1.3 mdp a abogada

Previo a la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial, un juez federal otorgó un amparo a la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz para dejar sin efectos la sanción de 1.3 millones de pesos que le impuso una jueza de Distrito de Ciudad Victoria, Mónica Iliana Pérez Chapa.

En cumplimiento al juicio de amparo 1812/2025, se notificó a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas que la multa económica impuesta a la abogada quedó sin posibilidad de ejecutarse de manera inmediata, luego de que un juez federal concediera la suspensión de plano dentro del juicio de amparo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los oficios emitidos entre el 26 y 27 de noviembre por la Sala de Audiencias Victoria del Poder Judicial del Estado, la jueza de Control Mónica Iliana Pérez Chapa recibió la notificación del Juzgado Decimocuarto de Distrito relativa al amparo 1812/2025, lo que derivó en la orden de frenar la ejecución de la sanción considerada "multa excesiva" dentro de la causa penal CP/087/2025.

Tras la resolución federal, la Unidad de Seguimiento de Causa giró el oficio 8543/2025 dirigido a la directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado, instructivo para no aplicar la multa enviada previamente mediante el oficio 8320/2025.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además, se requirió a Finanzas informar su cumplimiento en un plazo máximo de 24 horas, bajo apercibimiento de imponer una multa equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) en caso de omisión, es decir, tres mil 394 pesos. La suspensión de plano fue decretada al considerar que la penalización vulneraba lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Federal.

Cabe recordar que la multa se originó durante una audiencia celebrada el 13 de noviembre, donde la jueza impuso la sanción de cinco mil días de salario mínimo, por presuntamente afectar la celebración de la audiencia.

Aglaeth Yesenia González Cruz, abogada sancionada.