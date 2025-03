Fiscalizarán a aspirantes a jueces y magistrados

El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) aprobó un tope de campaña para candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial Estatal en 954 mil 405 pesos.

El consejero presidente del órgano electoral dijo que se trata de gastos personales de campaña, porque no está permitido que los candidatos reciban financiamiento público o privado.

De tal forma, que todo el dinero deberá salir de sus propios ingresos por trabajos como asalariados, honorarios, negocios propios o cualquier otro que se compruebe que lo ganan por sí mismos, de lo contrario, serán acreedores a sanciones.

Juan José Ramos Charre detalló que esta regulación se fundamenta en el artículo 402 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el cual obliga al Consejo General del Instituto a fijar estos límites antes del inicio de las campañas.

"El tope de gastos personales de campaña también se aprueba el día de hoy justamente. Hay una propuestapresupuesto que nos hizo llegar la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso Electoral 2024-2025", indicó.

El esquema de fiscalización aprobado establece tres niveles de topes de gasto, siendo el estatal el más alto, que incluye las magistraturas de número, una magistratura supernumeraria, a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electrónico de lo Familiar y el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Aquí, el tope de gasto es de 954 mil 405 pesos.

Le sigue el ámbito regional, que incluye a las magistraturas regionales y sistemas judiciales laborales; para estos cargos el tope de campaña será de 63 mil 627 pesos por distrito judicial, por lo que el monto final dependerá de cuántos distritos tiene cada región; es decir, si una región abarca cinco distritos, el monto máximo será de 318 mil 135. Por último, se catalogó el ámbito distrital, que corresponde a jueces de primera instancia o jueces menores, el tope de gasto es de 63,627 pesos.

El presidente del Ietam aclaró que estos recursos no provendrán del financiamiento público, sino del patrimonio personal de los candidatos: "No es financiamiento público, lo quiero aclarar, no es financiamiento público. Son topes de gastos personales. Estos son recursos que deben salir del patrimonio de cada una de las candidatas y candidatos porque hay prohibición expresa de financiamiento público y también de financiamiento mínimo".

A partir del 30 de marzo, cuando inicie oficialmente la campaña electoral para renovar a los juzgadores en Tamaulipas, se implementará un esquema de supervisión para garantizar que los aspirantes no excedan los montos establecidos.

La Ley refiere que el Estado debe garantizar el acceso a todos los candidatos a espacios en radio y televisión para que la ciudadanía pueda conocer a quienes aparecerán en las boletas el domingo 1º de junio, así como sus propuestas para mejorar al sistema judicial.En total, habrá un universo de 342 candidatos que deberán ser fiscalizados para determinar que no excedan los topes definidos por el órgano electoral.

En los 60 días de campaña, las asociaciones civiles y grupos empresariales podrán organizar debates, así como el propio Ietam, para conocer las propuestas de las personas que quieren ocupar un cargo de juez o magistrado en la entidad.

Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Ietam.