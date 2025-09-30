Toman protesta 128 jueces y 19 magistrados de Tamaulipas

Toman protesta 128 jueces y 19 magistrados de TamaulipasPresencia del gobernador Américo Villarreal Anaya en acto de toma de protesta de jueces y magistrados
Los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas rindieron la protesta de ley este martes durante la sesión realizada en el Polyforum de Ciudad Victoria.
Los 128 jueces y 19 magistrados se incorporan a sus funciones a partir de este miércoles 1 de octubre.
La sesión fue encabezada por el diputado Humberto Herrera Prieto y fue el encargado de tomar la protesta a los magistrados y jueces, entre ellos a Tania Gisela Contreras López como presidenta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
En el evento estuvo también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
