Jóvenes atrapan a hombre que intentó cometer un asalto en Ciudad Victoria

Jóvenes atrapan a hombre que intentó cometer un asalto en Ciudad VictoriaLos hechos ocurrieron en la Colonia Enrique Lara, donde un hombre fue capturado.
Un grupo de jóvenes dio alcance a un hombre que presuntamente intentó cometer un asalto en Ciudad Victoria. Los hechos ocurrieron en la colonia Enrique Lara.
De acuerdo con el reporte, el individuo portaba un desarmador y se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que los jóvenes lo detuvieron y entregaron a las autoridades.
Más casos
En fechas recientes se han conocido otros casos similares, donde los ciudadanos atrapan a los presuntos ladrones. Una situación ocurrió en Altamira donde comerciantes capturaron y amarraron a un hombre que sustrajo mercancía de un local. Otro más, en el mismo municipio, sucedió durante la madrugada cuando un hombre fue visto intentando ingresar a casas y los vecinos salieron de sus domicilios para capturarlo, lo amarraron a un poste y lo entregaron.
Las autoridades han comenzado a investigar estos incidentes, resaltando la importancia de la participación ciudadana en la seguridad pública.