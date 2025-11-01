Tamaulipas

Jóvenes atrapan a hombre que intentó cometer un asalto en Ciudad Victoria

Los hechos ocurrieron en la Colonia Enrique Lara, donde un hombre fue capturado.
  El Mañana Staff
  • 01 / Noviembre / 2025 - 12:37 p.m.
Jóvenes detienen a ladrón tras intento de asalto en Ciudad Victoria. (Freepik)

Un grupo de jóvenes dio alcance a un hombre que presuntamente intentó cometer un asalto en Ciudad Victoria. Los hechos ocurrieron en la colonia Enrique Lara.

De acuerdo con el reporte, el individuo portaba un desarmador y se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que los jóvenes lo detuvieron y entregaron a las autoridades.

Más casos

En fechas recientes se han conocido otros casos similares, donde los ciudadanos atrapan a los presuntos ladrones. Una situación ocurrió en Altamira donde comerciantes capturaron y amarraron a un hombre que sustrajo mercancía de un local. Otro más, en el mismo municipio, sucedió durante la madrugada cuando un hombre fue visto intentando ingresar a casas y los vecinos salieron de sus domicilios para capturarlo, lo amarraron a un poste y lo entregaron.

Las autoridades han comenzado a investigar estos incidentes, resaltando la importancia de la participación ciudadana en la seguridad pública.

