Policías salvan vida a joven que se encontraba inconsciente en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal de Género salvaron la vida de una joven que se encontraba inconsciente y sin respiración, esto tras un reporte de violencia familiar en una casa ubicada en Ciudad Victoria.

A los números de emergencia se recibió un reporte de violencia familiar por lo que acudieron al domicilio en la colonia Nuevo Santander, en Ciudad Victoria.

Al arribar al domicilio, localizaron a una mujer de aproximadamente 26 años de edad, inconsciente y sin signos visibles de respiración.

Ante la emergencia, se activó de inmediato el protocolo de reanimación cardiopulmonar, previa autorización del padre y tras verificar que las vías aéreas no estuvieran obstruidas.

En el área de urgencias del Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata", la joven fue recibida por la médica de guardia, quien destacó que la rápida aplicación de primeros auxilios y la intervención inmediata de los elementos fueron determinantes para preservar la vida de la paciente.

La actuación de la Guardia Estatal de Género resalta la importancia de una respuesta rápida ante situaciones de emergencia, especialmente en casos de violencia familiar.

La intervención oportuna no solo salvó la vida de la joven, sino que también subraya la necesidad de contar con protocolos efectivos en situaciones críticas.