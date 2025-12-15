Jornada laboral de 40 horas, hasta el 2030

Casi un millón de trabajadores en Tamaulipas deberán esperar hasta el 2030 para que se reduzca la jornada laboral en México, según lo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi establecen que en Tamaulipas más de 936 mil personas laboran entre 35 y más de 48 horas a la semana, un escenario que mantiene al grueso de la fuerza laboral fuera de los beneficios inmediatos de la reforma.

En el estado hay un millón 651 mil 878 personas con empleo. De ese total, 347 mil 534 trabajan más de 48 horas semanales, mientras que 859 mil 321 lo hacen entre 35 y 48 horas, lo que representa prácticamente seis de cada diez trabajadores.

El fenómeno se replica en los principales polos económicos como Reynosa, donde de los 320 mil trabajadores, 82 mil 685 superan las 48 horas, y 187 mil 592 se mantienen entre 35 y 48 horas.

En Tampico, con 369 mil personas ocupadas, 87 mil trabajan más de 48 horas, y 190 mil se ubican en la jornada media-alta, con 35 a 48 horas.

En contraste, 115 mil 763 tamaulipecos laboran menos de 15 horas a la semana, lo que evidencia una fuerte polarización en el mercado laboral: jornadas extensas para la mayoría y subempleo para un sector menor.

La estructura del empleo en Tamaulipas muestra una concentración en el sector terciario, o sector servicios, que consiste en la parte de la economía que no produce bienes materiales, sino que se dedica a ofrecer servicios, que agrupa a un millón 81 mil 154 trabajadores.

Seguido del sector secundario, que incluye las actividades que transforman materias primas en productos elaborados o semielaboradostransforman materias primas en productos elaborados o semielaborados, es decir, la industria, la construcción y la producción de energía, con 467 mil 926.

Y el sector primario que consiste en actividades económicas que obtienen materias primas directamente de la naturaleza como el campo y la ganadería, con apenas 72 mil 950 personas ocupadas.

En Reynosa, la industria sigue teniendo un peso relevante con 155 mil 850 trabajadores en el sector secundario, mientras que Tampico mantiene su perfil de servicios, con 276 mil 132 empleos en el sector terciario.

Bajo este contexto, la base trabajadora se verá marginada al tener que esperar hasta el 2030 para obtener una jornada semanal de 40 horas, al ser periódica a partir del 2027.

En este escenario, el secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, dijo que la propuesta de la presidenta es idónea para la entidad, sin embargo, casi un millón de trabajadores tendrán que continuar con jornadas extensas.

“México no es la excepción de los países que están buscando estas condiciones; de hecho, vamos un poco retrasados. Muchos países ya están discutiendo incluso las 32 horas”, expuso.

Precisó que 2026 será un año de adaptación, y que a partir de 2027 comenzará la reducción de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030, en un proceso que se desarrollará de manera paulatina y en coordinación con el sector empresarial.



