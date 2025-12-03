Américo Villarreal se reúne con nuevo fiscal de Justicia de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya recibió al nuevo fiscal de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien recientemente rindió protesta al cargo. En la reunión el fiscal le externó su voluntad de seguir trabajando de manera cercana y coordinada.

Tras rendir protesta como titular de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, Govea Orozco visitó al gobernador para informar sobre su nueva encomienda y reafirmar su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo, garantizando a los tamaulipecos una justicia sin adjetivos.

"Vino a compartir conmigo esta nueva responsabilidad y su voluntad de seguir trabajando de manera cercana y coordinada para que nuestras familias tengan acceso a una justicia clara y digna".

El gobernador le deseó el mayor de los éxitos en esta responsabilidad y refrendó los acuerdos para seguir impulsando la transformación en la procuración de justicia en nuestro estado. "Le deseo el mayor de los éxitos en esta etapa y reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando, juntos, la transformación en la procuración de justicia".