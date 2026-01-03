Invita Lalo Gattás a cumplir con el pago del impuesto predial

Para cumplir como ciudadano y motivar a los contribuyentes a aprovechar descuentos por pago anticipado, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acudió este viernes a realizar el pago del impuesto predial 2026 de su propiedad.

Antes de realizar el trámite tributario en la caja instalada en la Presidencia Municipal, saludo y agradeció la confianza a los ciudadanos que desde temprana hora esperaban turno para cumplir con el pago de predial de sus bienes inmuebles.

"En apoyo a la economía familiar este año no se autorizó aumento al impuesto, se aprobaron descuentos por pronto pago y se acordó con el Cabildo que la recaudación se destine a seguir mejorando los servicios de recolección de basura, alumbrado público y pavimentación" señaló.

Gattás Báez, exhortó a los más de 163 mil propietarios de predios a aprovechar la condonación del 100 % de recargos, descuentos en el pago anticipado de la contribución 2026 y beneficios de seguro patrimonial por incendio de casa habitación y robo.



