Van contra exfuncionarios

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo la vinculación a proceso de 29 exfuncionarios estatales señalados por presuntos actos de corrupción cometidos durante el ejercicio público en diversas secretarías.

El titular Jesús Eduardo Govea Orozco aseguró que es la cifra más alta de imputaciones conseguidas en un solo año, desde que se creó en el 2017 la FECC.

Las vinculaciones a proceso se consiguieron al presentar pruebas sólidas de presuntas irregularidades en adquisiciones, contratos inflados, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y desvío de recursos destinados a programas sociales y obras públicas.

Asimismo, detalló que los casos fueron integrados durante los últimos meses y que sus carpetas incluyen auditorías, informes internos y testimonios de personal operativo.

"Las investigaciones avanzaron con base en evidencia técnica y documental que permitió sostener las imputaciones ante el Poder Judicial", señaló la institución.

Los 29 exservidores públicos pertenecen a distintos niveles jerárquicos, desde direcciones administrativas, jefaturas de área, y secretarios, todos vinculados a presuntos malos manejos de recursos públicos.

"Cada caso se integró con autonomía, sin presiones externas y con la instrucción de profundizar en los patrones de operación observados en distintas dependencias", indicó personal de la Fiscalía en su informe interno.

Los jueces de control determinaron que existían elementos suficientes para someter a proceso a los imputados, quienes deberán seguir las etapas judiciales bajo medidas cautelares diversas, entre ellas la prohibición de salir del estado y la obligación de acudir a firmar periódicamente.

"El objetivo es asegurar la continuidad del proceso y la comparecencia de todas las personas involucradas", señala el documento judicial.

La Fiscalía destacó que algunas de las carpetas están conectadas entre sí por esquemas financieros comunes, lo que podría derivar en nuevas acciones penales.

"Se identificaron coincidencias en proveedores, mecanismos de dispersión de recursos y patrones de autorización que ya están siendo analizados por un equipo especializado", precisa el reporte.

Aunque no se revelaron los montos totales posiblemente afectados, los expedientes apuntan a que se trata de recursos federales y estatales asignados a infraestructura, compras gubernamentales y servicios profesionales.

Los procesos penales seguirán su curso durante los próximos meses, y anticipó que solicitará nuevas audiencias conforme se consoliden los dictámenes periciales financieros y de obra pública.

Sin embargo, le corresponderá a otro encargado de la FECC, toda vez que Govea Orozco entrará en funciones como fiscal general de Tamaulipas el próximo 16 de diciembre.



