Diseña UAT sistema para la detección de tumores cerebrales

Mediante el uso de antenas de radiofrecuencia, la investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Luz Idalia Balderas García, desarrolla un sistema para la detección temprana de tumores cerebrales de forma no invasiva, portable y económica.

La especialista en telecomunicaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe afirmó que se propone una innovación en el área de la salud, al evitar el uso de sustancias potencialmente peligrosas durante los procesos de diagnóstico.

Indicó que el proyecto lleva por nombre "Detección no invasiva de tumores cerebrales a través de técnicas de radiofrecuencia", es decir, mediante dispositivos electrónicos como antenas.

Apuntó que esta innovación busca reemplazar el método tradicional para identificar estos tumores, que consiste en la inyección de material radioactivo para luego realizar tomografías o resonancias magnéticas.

Explicó que, mediante la técnica propuesta, se colocan los dispositivos electrónicos cerca de la cabeza del paciente y, una vez conectadas las antenas, estas emiten ondas no dañinas para el cuerpo, en ciertas frecuencias, que atraviesan todo el cráneo.

"Una vez que realizamos esa detección mediante radiofrecuencia, los resultados se procesan con un software. El algoritmo genera una representación gráfica del tumor y de su ubicación exacta", detalló.

Señaló que en los avances del proyecto ya se tienen la capacidad de detectar tumores a pequeña escala, y que la idea es realizar pruebas en laboratorio para medir su efectividad.

Añadió que en esta etapa se investiga la antena adecuada para las pruebas de simulación y la fabricación del prototipo, con el fin de realizar todas las mediciones necesarias y determinar su funcionamiento en escenarios reales.

La Dra. Luz Idalia subrayó que la investigación es innovadora porque la UAT es la única universidad en México que cuenta con especialidad en antenas, además de poseer una cámara que permite valorar los impulsos electromagnéticos.