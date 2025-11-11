Exigen a municipios invertir en seguridad

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Willy Zúñiga Castillo, pidió a los presidentes municipales involucrarse de manera más activa en el fortalecimiento de la seguridad pública, al recordar que una parte de los recursos federales y estatales está destinada precisamente a ese rubro.

Explicó que los nuevos lineamientos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) establecen que al menos el 20 por ciento de los recursos debe aplicarse en materia de seguridad, desde la adquisición de patrullas y equipamiento, hasta programas de capacitación y vinculación con las fuerzas estatales y federales.

Detalló que la intención es que los ayuntamientos fortalezcan su estado de fuerza municipal y colaboren con el estado a través de la Guardia Estatal, y contribuyan a la estrategia de seguridad.

"Esa es la gran ventaja que ahora podemos estructurar con este traslado del secretariado a la Seguridad Pública, para realinear los esfuerzos y los marcos jurídicos del Estado a la política de la Estrategia Nacional de Seguridad Federal", subrayó.

Puntualizó que las nuevas disposiciones buscan garantizar que el recurso del FORTAMUN se utilice exclusivamente en materia de seguridad, evitando desviaciones o subejercicios.

Willy Zúñiga Castillo, titular de la Sesesp.

"Precisamente los lineamientos federales implican la oportunidad de que los secretariados locales observen que la asignación del recurso sea exclusiva para este fin", dijo.

Informó que la Federación realiza supervisiones aleatorias a 50 municipios del país, y en el caso de Tamaulipas, Madero, Valle Hermoso, Matamoros fueron seleccionadas para revisar la aplicación de los recursos.

"Hasta ahorita no ha habido ninguna observación emitida por la Federación a ninguno de estos municipios".

En cuanto al delito de extorsión, el secretario señaló que Tamaulipas se mantiene en la media nacional, ubicándose entre los lugares 15 y 17 del país, según registros de denuncias formales.

"Hay que combatir mucho las cifras negras, para eso es importante la denuncia. Invitamos a la sociedad a que denuncie al 089 o directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado", recalcó.

Sobre el presupuesto destinado este año a seguridad pública y procuración de justicia, informó que se ejercieron alrededor de 400 millones de pesos, mientras que para el próximo año podría registrarse un incremento de entre 10 y 15 por ciento, derivado del ajuste inflacionario y de las necesidades de equipamiento.

"Probablemente podría darse un incremento del 10 al 15 por ciento, dependerá mucho de la necesidad que planteen todas las instituciones", explicó.

Adelantó que la cartera de proyectos para 2026 se presentará en diciembre, una vez que se justifique el ejercicio de los recursos de este año, y se determine que realmente se utilizó para los fines establecidos en los convenios y contratos.

"Estamos apenas en los tiempos, en diciembre se presentará la carta de necesidades de todas las instituciones", comentó.

El funcionario indicó que, más allá del presupuesto, el reto principal es lograr que los municipios participen activamente en la formación, equipamiento y profesionalización de sus cuerpos policiacos.

"Vehículos creo que ya se tiene considerado; puede ser equipamiento, capacitación, profesionalización en sí, lo que tiene que ver con el incremento del estado de fuerza", detalló.



