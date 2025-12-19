Van por inversiones de entes autónomos

La Secretaría de Finanzas se encargará de las inversiones que ejecutaron los organismos autónomos, para evitar la pérdida de los recursos públicos y un probable daño a la hacienda pública.

El titular de la dependencia, Carlos Irán Ramírez González, explicó que por la reciente reforma donde se prohíbe que el dinero se invierta en la bolsa de valores, las que se encuentran vigentes deben pasar a manos del Gobierno Central.

El objetivo es evitar riesgos, prácticas especulativas y posibles escenarios de opacidad en el manejo de recursos públicos.

Ramírez González, explicó que los poderes autónomos no perderán su independencia, ya que sólo se estaría manejando el dinero invertido.

De acuerdo con el funcionario, la autonomía de estos entes se mantiene plenamente en el ámbito administrativo, mientras que el uso de recursos públicos debe sujetarse a principios de legalidad, transparencia y disciplina financiera.

Se respeta la autonomía toda vez que la autonomía ejerce sobre lo administrativo. No podemos ir por encima de lo que marca la Constitución Política del Estado de Tamaulipas". Carlos Irán Ramírez González, titular de la Secretaría de Finanzas

Respecto a la polémica en torno a los fideicomisos y las inversiones en instrumentos financieros, Ramírez González detalló que la reforma busca impedir que recursos públicos se coloquen en títulos de crédito ligados a mercados bursátiles o esquemas de alto riesgo, prácticas que se habrían realizado en años anteriores, cuando no existía la Ley de Disciplina Financiera.

El titular de Finanzas subrayó que la medida pretende que, en caso de existir este tipo de inversiones, los recursos regresen al gobierno central para ser administrados bajo esquemas más claros y con supervisión colegiada, algo que anteriormente no estaba contemplado.

La intención, dijo, es evitar malas inversiones que puedan generar quebrantos al erario.

"Esta iniciativa contempla únicamente para que no se especule o se manejen y se inviertan títulos de crédito en algún tipo de bolsa y que esto genere, aparte de opacidad, una mala inversión", explicó.

Recordó que algunas de estas prácticas financieras se remontan a periodos previos a 2017, cuando aún no estaban en vigor diversas leyes que hoy regulan el gasto público, la armonización contable y la disciplina financiera.

CREARÁN UN FIDEICOMISO