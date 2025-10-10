Proyecta Municipio más inversión para restaurar daños por las lluvias

Con el anuncio de una inversión adicional de 4 millones de pesos para el programa de rehabilitación de pavimentos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha trabajos de desbroce y nivelación en la calle Margarita de la colonia Sierra Madre para asfaltar 747 metros cuadrados con concreto hidráulico.

Ante vecinos del sector, explicó que, derivado de la lluvia registrada en los últimos meses, el 70 por ciento de calles y avenidas de Victoria presentan deterioro, situación por la que solicitará al Cabildo local ampliación del presupuesto para restaurar las vialidades de la ciudad a través del programa emergente de bacheo y pavimentación.